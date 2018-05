Côte d’Ivoire/ Une ONG réhabilite une cantine scolaire à Bouna

La cantine de l'école primaire publique Bouna 2 réhabilité par l'ONG ) Hessed Côte d'Ivoire

Bouna, 04 mai (AIP)- L’organisation non gouvernementale (ONG) Hessed Côte d’Ivoire, a réhabilité la cantine de l’école primaire publique Bouna 2, a hauteur de 500 000 francs CFA, a appris l’AIP. Selon la présidente de l’ONG, Koblan-Huberson Patricia, il y avait urgence à agir car cette cantine ne fonctionnait plus et était en instance d’être rayée de la liste des établissements disposant d’une cantine. « Dans l’urgence donc, nous avons refait la toiture, pareil pour les murs. Ensuite, nous avons confectionné des bancs et tables en béton pour les élèves qui viendront à ce réfectoire”, a-t-elle indiqué. L’ONG Hessed Côte d’Ivoire procède depuis quelques mois, à la réhabilitation intégrale de plusieurs infrastructures...

