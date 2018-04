Côte d’Ivoire/ Une ONG réhabilite le terrain de basketball du complexe sportif de Bouna

Le terrain de basketball réhabilité du complexe sportif de Bouna

Bouna, 22 avr (AIP)- L’Ong Hessed, en collaboration avec l’association des jeunes élèves et étudiants dynamiques du Bounkani (Ajeedb), a procédé samedi, à l’inauguration du terrain de basketball réhabilité du complexe sportif de la ville de Bouna. La réhabilitation a consisté à la pose des nouveaux paniers et au renforcement du marquage de la surface de jeu. Selon la présidente de l’ONG Hessed, Koblan Huberson Patricia, ce geste vise à l’épanouissement des jeunes et donnera l’occasion à certains d’entre eux de développer leurs atouts à travers le sport et faire si possible carrière dans le basketball, une discipline qu’elle juge passionnante. Hessed qui signifie en langue hébraïque « Compassion », est une ONG créée le...

