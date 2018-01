Côte d’Ivoire/ Une Ong forme des jeunes à la consolidation de la paix dans la Cavally et le Guémon

Duékoué, 19 jan (AIP)-Des jeunes du Cavally et du Guémon de différentes communautés ont été formés à Duékoué, du mardi au jeudi, sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale, par l’Ong Verbatism. Cet atelier a eu pour objectif de constituer un réseau de leaders d’opinions et d’installer des forums de gouvernance identitaire en vue de consolider les acquis et réduire les conflits à base communautaire. Durant trois jours, 29 participants de Toulepleu, Bloléquin et Duékoué ont été outillés sur la prévention et la gestion des conflits. Le chargé de programme, formateur à Verbatism, Jean Bosson a affirmé que les jeunes sont « des proies manipulables ». D’où la raison de les réorienter vers des solutions durables de prévention...

