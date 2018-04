Côte d’Ivoire/ Une ONG exhorte les jeunes filles à dédramatiser les grossesses précoces

Les jeunes Françaises avec les filles du collège Enfant Jésus de Gagnoa (Photo Aip Gagnoa 14/04/2018)

Gagnoa, 14 avr (AIP)- Une organisation non gouvernementale basée en France a appelé les jeunes filles et adolescentes du collège catholique Enfants Jésus de Gagnoa à dédramatiser les grossesses précoces et souvent non désirées et privilégier les études. « Avoir un enfant, c’est un plaisir. Que cela ne soit pas un handicap à l’épanouissement », a annoncé, vendredi, Anicette Djédjé Bagnon épouse Zagadou, présidente de l’ONG ‘Cœur de mère’, par ailleurs ancienne élève du collège Enfant Jésus de Gagnoa. Elle a exhorté les jeunes filles présentes à la conférence sur la sexualité à tourner le dos au sexe jusqu’à ce qu’elles soient des « femmes accomplies ». L’objectif de l’ONG d’insérer la jeune fille maman dans la vie de tous les...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.