Côte d’Ivoire/ Une ONG américaine offre du matériel médical à l’Agnéby-Tiassa et la Mé

Réception de matériel médical par les régions de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé

Agboville, 20 jan (AIP)- L’ONG internationale américaine Pathfinder a fait don vendredi, d’un lot de matériel médical d’une valeur de 15 millions de francs CFA, aux régions sanitaires de l’Agnéby-Tiassa et de la Mé afin d’y renforcer les services de planification familiale et de santé de la reproduction. Ce matériel était composé de kits d’insertion et de retrait d’implants, de kits d’insertion et de retrait de dispositifs intra-utérin à intervalle et de kits de dispositifs intra-utérin pour le post-partum immédiat, c’est-à-dire immédiatement après l’accouchement ou les 48 heures qui suivent l’accouchement. Il est destiné à 20 centres de santé dont 15 maternités issues des trois districts sanitaires d’Agboville, d’Adzopé et d’Akoupé. Ce don...

