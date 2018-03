Côte d’Ivoire / Une nouvelle Inspection de l’enseignement préscolaire et primaire créée à Dabakala

Dabakala, 03 mars (AIP) – Une nouvelle inspection de l’enseignement préscolaire et primaire ouvrira ses portes dans la localité de Bonieredougou, un chef-lieu de sous-préfecture du département de Dabakala. La nouvelle a été donnée, mercredi, lors d’une cérémonie de présentation de vœux à l’inspecteur Dogbo Raphaël de la circonscription de Dabakala. Cette nouvelle IEPP est la troisième, après celles de Dabakala et de Satama Sokoura. Elle couvrira les sous-préfectures de Bonieredougou, Foumbolo et Niemene. L’ouverture officielle est prévue pour le mardi 7 mars. (AIP) sy/kkf/kam

