Côte d’Ivoire/Une nouvelle identité visuelle pour porter les nouvelles ambitions du groupe BCP en Afrique subsaharienne

M Kamal MOKDAD, entouré de membres du gouvernement ivoirien, de M Abdelmalek KETTANI, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire et M Habib KONE, Directeur Général de ABI

Abidjan, 25 avr (AIP)- La Banque centrale populaire (BCP) a procédé, mardi, à Abidjan au déploiement de son identité visuelle au sein de sa holding africaine Atlantic business international (réseau Banque Atlantique et Atlantique Assurances) qui regroupe 16 filiales réparties dans neuf pays de la sous-région. Cette nouvelle identité intègre un cheval, lié depuis toujours à l’image de la BCP en tant que patrimoine immatériel, et devient ainsi l’emblème unique pour la maison mère et ses différentes filiales en Afrique subsaharienne. Elle traduit la nouvelle vision de la BCP et se veut le porte-étendard de ses ambitions continentales, notamment celle de construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Elle a été lancée à l’occasion des...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.