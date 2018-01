Côte d’Ivoire/ Une mutuelle créée pour booster le développement à Kouroukounan (Niakara)

Assemblée constitutive de la Mudek à Niakara

Niakara, 09 jan (AIP) – Les filles et fils, cadres, habitants et ressortissants du village de Kouroukounan, dans le département de Niakara, ont décidé samedi, de créer une mutuelle en vue, d’insuffler une nouvelle dynamique au développement de leur localité, lors d’une assemblée générale constitutive, a constaté l’AIP sur place. Selon le responsable du bureau transitoire de la mutuelle de développement de Kouroukounan (MUDEK), Youssouf Ouattara, la nouvelle structure vise non seulement à promouvoir, à renforcer l’entente et l’unité mais aussi à répondre mieux aux attentes des populations en matière de développement local, grâce à la mutualisation des efforts des cadres, des ressortissants et des habitants du village. En effet, la MUDEK...

