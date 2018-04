Côte d’Ivoire/ Une mission d’inspection du ministère de l’éducation nationale séjourne à Abengourou

La délégation du ministère de l'éducation nationale en mission d'inspection à Abengourou

Abengourou, 24 avr (AIP)- Une mission d’inspection du ministère de l’éducation nationale a séjourné lundi et mardi à Abengourou dans le cadre de la réforme de l’enseignement en Côte d’Ivoire. Elle était conduite par l’inspecteur général de l’éducation nationale, Bamba Mamadou, et avait pour but de « s’enquérir de ce qui se passe sur le terrain en vue de faire des propositions et suggestions pour rendre le système éducatif efficace et performant ». «La mission que nous conduisons va dans le sens de la réforme de l’enseignement en Côte d’Ivoire. Il faut sortir des grosses théories désormais pour enseigner de manière beaucoup plus pratique. Lors qu’un enfant sort du système éducatif, il faut qu’il sache faire quelque chose de ses dix doigts. Il faut...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.