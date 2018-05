Côte d’Ivoire/ Une journée sur la paix et la cohésion sociale organisée à Tabou

Une Journée sur la paix et la cohésion sociale dans le département de Tabou

Tabou, 06 mai (AIP)- L’ONG Partage a organisé vendredi, à la gare routière du quartier Outouké de Tabou, une journée sur la paix et la cohésion sociale dans le département. Cette initiative, selon les organisateurs, vise à maintenir et à renforcer la paix et la cohabitation pacifique dans la région et dans les pays membres de l’Union du fleuve Mano (Liberia, Sierra Leone, Guinée et Côte d’Ivoire). « Nous allons œuvrer pour la cohésion sociale à travers des séances de renforcement des capacités des populations sur la nécessité de vivre ensemble car cela est source de paix durable », a déclaré la présidente de l’ONG, Prudence Haweth Tagnon. Elle a ajouté que son organisation va organiser bientôt des rencontres avec des unités conjointes de l’Union...

