Côte d’Ivoire/ Une journée dédiée aux enfants musulmans de Bondoukou

Un aperçu des enfants musulmans de Bondoukou présents à cette journée

Bondoukou, 24 déc (AIP) – A l’initiative de l’association ‘Wobin’, une journée a été dédiée aux enfants musulmans de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo), samedi. Selon la présidente de Wobin, Hadja Amina Coulibaly, cette journée portant sur le thème « Accordons de l’attention à nos enfants » est le prolongement de la fête du Mahouloud dédiée aux enfants qui ont droit à des cadeaux. Elle a remercié tous les cadres de la région qui se sont impliqués dans la réussite de la cérémonie. La journée, meublée de jeux-concours, de cantiques, de poésies et d’une conférence, a été l’occasion pour Mme Coulibaly d’appeler les enfants au respect des aînés, à la discipline et au travail en vue de contribuer, plus tard, au développement...

