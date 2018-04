Côte d’Ivoire/ Une journée de retrouvailles entre les populations de Gouméré (Bondoukou)

Mme Kaba Nialé, intronisée princesse de la province Akidom, lors de la journée de retrouvailles à Gouméré (Bondoukou)

Bondoukou, 29 avr (AIP) – Une journée de retrouvailles a été organisée, samedi, pour renforcer la réconciliation et la cohésion sociale entre les populations de Gouméré, à 25 km de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo). Cette journée qui a porté sur le thème « Cohésion sociale et développement » est une initiative de la Mutuelle de développement de Gouméré et du député FPI, N’Guettia Yao Kouman, cadre de la localité. « Notre action a pour seul but de contribuer à rassembler toutes les forces vives du village et de la région, afin d’instaurer la cohésion et l’entente entre elles. Nous restons convaincus que c’est par ce genre d’initiative où tous les acteurs se retrouvent que nous parviendrons au développement », a déclaré le député N’Guettia...

