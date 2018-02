Côte d’Ivoire/ Une journée de deuil après le décès d’un enseignant d’Allemand à  Agnibilekrou

Agnibilékrou, 05 fév (AIP)- Une journée de deuil a été observée suite au décès survenu, samedi, à Agnibilekrou de Koné Drissa, un enseignant d’allemand au lycée moderne d’Agnibilékrou. Feu Koné Drissa, professeur certifié d’allemand, totalisait 29 ans de service au compte de l’État dans l’emploi de professeur. Le proviseur du lycée moderne d’agnibilekrou, Sévédé Bakary a salué, lors de ce rassemblement, la mémoire de cet serviteur de l’état ivoirien. Le préfet du département Koné Jacques Lobognon, le directeur régional de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Florence Lekpeli et des chefs d’établissements secondaires publics et privés ont pris...

