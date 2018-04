Côte d’Ivoire / Une journée carrière pour instruire les élèves sur leur avenir scolaire et professionnel à Soubré

Une journée carrière organisée au profit des élèves de la Nawa.

Soubré, 19 avr (AIP) – Une journée carrière a été initiée à l’intention élèves des classes de troisième et terminales de la région de la Nawa en vue de leur permettre de faire le meilleur choix pour leur avenir scolaire et professionnel. Organisée, mercredi, par la direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENET-FP) de Soubré, il s’agit, selon le directeur du centre d’information et d’orientation de Soubré, Yéo Siaka, d’offrir une plate-forme d’échange entre les élèves et les professionnels du monde du travail ainsi que les structures de formation afin de contribuer à l’édification d’une école performante et de qualité pour l’avènement d’une Côte d’Ivoire émergente...

