Côte d’Ivoire/ Une Fondation octroie un milliard de FCFA à l’OIPR pour la préservation des parcs nationaux

Photo de famille à l'issue de la signature de convention de financement entre la FPRCI et l'OIPR au MINSEDD

Abidjan, 22 fév (AIP)- La fondation pour les parcs et réserves de Côte d’Ivoire (FPRCI) a octroyé jeudi, à Abidjan, la somme d’un milliard de francs CFA à l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine naturel des parcs nationaux et réserves, en présence du ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Ouloto. Ce don non remboursable est l’aboutissement d’une convention de financement pour l’exercice 2018 entre la fondation et l’OIPR afin de réaménager et conserver les parcs nationaux de Taï, de la Comoé, d’Azagny et du Mont Sangbé. Ce qui portera à 3,37 milliards de francs CFA, le montant octroyé à l’OIPR par la FPRCI à partir du fonds de dotation depuis 2014, explique-t-on. Le...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.