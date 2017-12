Côte d’Ivoire / Don au centre d’éveil et d’encadrement d’enfants malades du CHU de Cocody

Remise de don au centre d'éveil du CHU de Cocody.

Abidjan, 29 déc (AIP) – La fondation Paix, Concorde, Solidarité, œuvrant dans l’humanitaire, a fait don d’un split, d’une télévision écran plasma, et d’une enveloppe de 200.000 F CFA pour l’abonnement annuel d’une connexion wifi au centre d’éveil et d’encadrement d’enfants malades du centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody. «On a décidé d’organiser cette remise de don pour apporter notre soutien et surtout pour donner de l’espoir et du courage aux enfants hospitalisés au service pédiatrie du CHU de Cocody. A travers nos dons nous espérons donner aussi le sourire aux enfants malades», a expliqué, jeudi, le vice-président de la Fondation, René Koffi Sié. Le directeur général du CHU de Cocody, le Dr Djoussoufou Méité, pour sa part,...

