Côte d’Ivoire / Une fondation équipe le lycée municipal de Sikensi d’une salle multimédia

Une vue de la salle multimédia

Sikensi, 28 fév (AIP) – La fondation MTN a offert mardi après-midi une salle multimédia équipée de 31 ordinateurs de bureau connectés à internet haut débit, au lycée municipal de Sikensi, en présence du personnel d’encadrement et d’enseignement, ainsi que des élèves. Lors de la cérémonie de remise symbolique des clés de la salle informatique baptisée « génération numérique », la représentante de la fondation MTN, Mme Bakayoko Mininsita, a indiqué que cette « initiative majeure vise à faciliter l’accès des élèves et des enseignants à internet ». Elle a surtout exhorté les responsables du Lycée à en faire bon usage et à apporter l’encadrement nécessaire aux utilisateurs. Le Proviseur du Lycée municipal de Sikensi, Diomande...

