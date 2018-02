Côte d’Ivoire/ Une exposition sur l’histoire de l’astronomie dans un centre commercial d’Abidjan

La 2e phase des expositions « Afrik-Art-Stral » consacrée à l’espace et à l’astronomie

Abidjan, 22 fév (AIP)- Le centre commercial Cap Sud a procédé mercredi à Abidjan, au vernissage de la 2e phase des expositions « Afrik-Art-Stral » consacrée à l’espace et à l’astronomie. Conçues par le Centre national d’études spatiales (CNES) en France et mis à la disposition des enseignants, écoles et universités, la première partie de cette exposition intitulée « l’histoire de l’astronomie » propose des thèmes liés à l’espace et au principe d’action-réaction sur 22 panneaux. La seconde « explorer l’univers » se consacre à la répartition des galaxies dans l’univers sur 16 photographies et dessins. « Nous avons, à travers cette autre exposition sur l’astronomie, présenté une activité qui lie savoir ancestral, haute technologie, tradition...

