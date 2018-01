Côte d’Ivoire/ Une exclusion temporaire infligée à quatre élèves du lycée moderne de Katiola

Katiola, 14 jan (AIP)- Quatre élèves du lycée moderne de Katiola, reconnus coupables pour avoir orchestré des troubles en vue d’anticiper les congés de Noël, ont écopé d’une exclusion temporaire, par le conseil de discipline, en sa session de vendredi. Au titre des mesures conservatoires, le conseil a décidé d’une exclusion assortie de travaux manuels (une semaine) à partir du lundi (15 janvier) et d’un refus à leur endroit de tableau d’honneur et de leur attribution de la note 8/20 en conduite au second trimestre. La session a bénéficié de la présence des parents d’élèves et de son adjoint. Les établissements secondaires de Côte d’Ivoire ont été perturbés par des groupes d’écoles à partir du 10 décembre pour anticiper leur départ en congé avant...

