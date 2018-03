Côte d’Ivoire/ Une entreprise agro-industrielle réhabilite le tronçon Tabou -Klotou

une route reprofilée (ph d'archives)

Tabou, 05 mars (AIP)- La société de production de palmier à huile (PALMCI) a assuré la réhabilitation du tronçon Tabou-Klotou, long de 20 kilomètres, à travers le « rechargement lourd et le compactage », pour un coût estimé à plus de 20 millions de francs CFA, a appris l’AIP, samedi, auprès de la structure. Les travaux réalisés en quelques semaines dans le mois de février, a soutenu le directeur de l’unité agricole intégrée de la Palmci d’Iboké-Blidouba, Stéphane Nahounou, visent à assurer la fluidité de la circulation sur cet axe auparavant dégradé, entre Tabou et la ville portuaire de San-Pedro. L’État ivoirien, dans sa politique de bitumage de l’axe menant du village agro-industriel de la Société de caoutchouc de Grand Béréby...

