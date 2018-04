Côte d’Ivoire/ Bientôt une enquête de satisfaction sur l’eau potable menée à Tiassalé

De l'eau potable (Archives)

Tiassalé, 24 avr (AIP )- Une enquête de satisfaction portant sur l’adduction d’eau potable sera menée en mai dans les localités de Tiassalé, de Ndouci et de N’zianouan, dans le département de Tiassalé, a annoncé lundi, le responsable du suivi/évaluation à la coordination du projet de renaissance des infrastructures en Côte d’ivoire (PRICI), Kanga Paul, lors d’une rencontre à la sous préfecture de Tiassalé. Selon M. Kanga, cette enquête de satisfaction est nécessaire et indispensable à la mise en œuvre du projet d’adduction en eau courante que vont bénéficier les trois localités. Il s’agira d’interroger les populations sur leurs conditions d’approvisionnement en eau potable et sur leur niveau de satisfaction. Il a aussi ajouté...

