Côte d’Ivoire/ Une élue offre des cadeaux à des enfants à Tengrela

Tengrela, 03 jan (AIP)- La députée de Tengrela, Traoré Mariame a offert, mardi, des jouets à 300 enfants issus de tous les quartiers de la ville, en guise de présents du nouvel an. « A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, j’ai voulu partager ma joie avec les tout-petits et exprimer encore une fois mon attachement aux populations de Tengrela », a exprimé la parlementaire, lors de la cérémonie organisée à la place de la préfecture, en présence des autorités administratives. Elle a exhorté les heureux bénéficiaires à être des enfants consciencieux et studieux qui font la fierté de leurs parents. Le préfet de Tengrela, Diomandé Cyrille Ambroise, s’est félicité de l’initiative et a remercié la donatrice. « En fin d’année,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.