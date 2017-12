Côte d’Ivoire / Une élève de troisième disparaît en mer

Tabou, 30 déc (AIP) – Une élève de 13 ans, en troisième au lycée moderne Barou Adjéhi Valentin de Tabou a été emportée par les vagues de la mer, à la plage de Tabou-ville, et reste jusque-là introuvable par les équipes de recherches et la police locale, a appris l’AIP sur place. Selon des témoins, l’adolescente était en ballade aux environs de 15 heures, le 15 décembre, avec des amis à la plage de Tabou-ville située au quartier « Port-bouet Golfe » de la localité, lorsqu’elle décida de se baigner en mer. C’est lors de cette baignade qu’une violente vague l’aurait emportée. Les habitants du quartier et le commissariat de police de Tabou alertés ont engagé des recherches qui sont restées jusque-là sans résultat. Les...

