Côte d’Ivoire/ Une école primaire de trois classes et un bureau construits à Tolou (Tabou)

Des écoliers traversant le fleuve pour se rendre à l'école.

Tabou, 26 fév (AIP) – Le maire de Tabou, Julien Klaibé a remis samedi, les clés d’une nouvelle école primaire de trois classes plus bureau construite et équipée par la mairie à hauteur de 25 millions de francs CFA, à la population du village de Tolou (commune de Tabou) désenclavant ainsi le village qui n’a jamais bénéficié d’infrastructure scolaire. « Les travaux de cet établissement ont duré quelques mois et notre objectif principal est d’éviter que les enfants de Tolou empruntent chaque jour des pirogues pour traverser un fleuve pour se rendre à l’école dans le village voisin, Boubélé situé à deux kilomètres, exposant ces derniers aux noyades et à toutes sortes de dangers « , a expliqué M. Klaibé. La cérémonie...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.