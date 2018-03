Côte d’Ivoire / Une école, des greniers et des cases partent en fumée suite à un conflit foncier à Nénékri (Niakara)

Une case détruite lors du conflit.

Niakara, 03 mars (AIP) – Une école, des greniers et des cases ont été incendiés à Nénékri, un campement à 26 Km au Nord de Niakara (centre-nord, région du Hambol), suite à un conflit foncier opposant depuis dimanche les habitants dudit hameau de cultures à Badiokaha, un village de la sous-préfecture d’Arikokaha. Des jeunes, armés de fusils de chasse, ont mis le feu, dans la nuit de dimanche à lundi, à une école communautaire, réduisant en cendres deux bâtiments de fortune abritant les classes de CP1, CP2, CE1 et CE2. Lundi et mardi, des cases, des greniers et des cabanes ont été incendiés par ces jeunes de Badiokaha en colère qui, selon plusieurs témoignages concordants, ont sommé les populations de déguerpir des lieux les accusant d’avoir cultivé...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.