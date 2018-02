Côte d’Ivoire/ Une décortiqueuse et une broyeuse aux femmes de Godogouin (Man)

Don d'une broyeuse et d'une décortiqueuse aux femmes de Godogouin

Man, 25 fév (AIP)-Un cadre de la région du Tonkpi, Bamba Mamadou Momo, a fait don samedi, d’une décortiqueuse et d’une broyeuse multifonctions à l’association des femmes de Godogouin (village situé à deux kilomètres de Man). Selon le représentant du généreux donateur, Désiré Yaké, cette action de ce fils de l’Ouest montagneux, vise à favoriser l’autonomie financière des femmes qui exercent dans la culture du manioc, du riz et du café. Ce geste a été salué avec gratitude par la notabilité, les jeunes et les femmes de Godogouin. La présidente des femmes, Dorothée Tan, a souligné dans l’allégresse, que ces machines permettront aux bénéficiaires « de s’engager résolument pour le développement du terroir à travers la transformation des produits...

