Côte d’Ivoire/ Une coopérative appelle à l’entretien des pistes et à la sécurisation des routes à Odienné

Seguelon, 20 jan (AIP)-Le président du conseil d’administration de la coopérative agricole Boh Nouman (CABN-Coop CA), Koné Mamadou, a appelé, samedi, les autorités à la réhabilitation des pistes, à la sécurisation des routes et au respect des procédures de commercialisation de la noix de cajou. «Je ne saurais clore mon propos, sans faire des doléances à nos autorités administratives, à l’effet de porter notre voix auprès des services concernés afin d’améliorer nos conditions de travail par la réfection et l’entretien des routes et la sécurisation de notre zone contre les braquages », a souhaité le PCA. Il a invité le conseil du coton et de l’anacarde à lutter efficacement contre les sorties illicites de produits vers les frontières et à ne pas autoriser...

