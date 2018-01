Côte d’Ivoire/ Une confrérie de sorciers condamnée à six mois de prison avec sursis à Danané

Danané, 07 jan (AIP)- Une confrérie de 13 sorciers, natifs du village de Lohleu, sous-préfecture de Séhileu, a été condamnée à six mois de prison avec sursis par le tribunal de première instance de Danané, dans son audience correctionnelle de jeudi. Ils ont été reconnus coupables par le parquet, de pratique de sorcellerie, de charlatanisme et autre magie sur la personne de Yomi Morel, en application des dispositions de l’article 205 du code pénal ivoirien. Les mis en cause auraient été dénoncés par Yomi Servet, âgé de 12 ans et également membre de cette confrérie. Il est le cousin de Yomi Marcel, actuellement frappé d’une maladie devenue inquiétante pour ses proches, a-t-on appris. (AIP) eb/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.