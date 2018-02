Côte d’Ivoire/ Un collectif d’étudiants boursiers rend hommage au Premier ministre

Photo de famille des étudiants avec leur ministre après l'expression de leur reconnaissance au PM Gon Coulibaly, le 22 février à Abidjan

Abidjan, 23 fév (AIP) – Un collectif d’étudiants boursiers a exprimé sa gratitude au Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, pour ses actions sociales en leur faveur, par l’entremise de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bakayoko Ly Ramata, à son cabinet de la Tour C de la cité administrative d’Abidjan-Plateau. Leur porte-parole, Attobra Franck, a marqué leur reconnaissance au Premier ministre qui a eu une oreille attentive à leur égard pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail et surtout la rallonge budgétaire de plus de sept milliards de francs CFA des bourses qui leur sont allouées. « Cette cérémonie vient...

