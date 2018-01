Côte d’Ivoire/ Une cible de plus de 59 000 enfants à la prochaine campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole à Dimbokro

Dimbokro, 17 jan (AIP) – La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui se tiendra du 26 janvier au 4 février sur toute l’étendue du territoire national, va concerner une population-cible de 59 253 enfants dans le district sanitaire de Dimbokro, a appris l’AIP, mercredi de source sanitaire. Selon la source, dans cette population cible, les enfants dont l’âge est compris entre 9 mois et 11 mois représentent 4,04% soit 2 394 enfants. Ceux de 12 mois à 59 mois sont au nombre de 19227 enfants, soit 39,63% et 37 633 enfants de 5 ans à 14 ans, soit 62,33%, doivent y prendre part. « La rubéole et la rougeole sont des maladies graves mais qui peuvent être prévenues par la vaccination », a fait remarquer le superviseur national en charge de la communication,...

