Côte d’Ivoire / Une caravane des arts de la rue en prélude au MASA 2018

Abidjan, 26 fév (AIP) – Une caravane des arts de la rue sillonnera les rues des villes de Korhogo (vendredi), Bouaké (samedi) et Tiassalé (dimanche) en prélude à la 10ème édition du Marché des arts du spectacle (MASA 2018) prévue du 10 au 17 mars à Abidjan et dans cinq villes de l’intérieur. Le plus grand marché des arts en Afrique célébrera son 25ème anniversaire autour du thème « Quels modèles économiques pour les arts de la scène ? Troupes, Salles de spectacles et festivals » à Abidjan, Bouaké, Bondoukou, Korhogo, Yamoussoukro et Tiassalé. (AIP) aaa/kam

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.