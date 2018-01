Côte d’Ivoire/ Une cantine scolaire offerte à l’EPP Lambert Amon Tanoh de Maféré

Inauguration de la cantine scolaire offerte par PALMCI à l’EPP Lambert Amon Tanoh de Maféré

Abidjan, 29 jan (AIP) – La société PALMCI, une filiale du groupe SIFCA, a inauguré une infrastructure sociale réalisée en faveur des populations de Maféré, une commune dépendant du département d’Aboisso (Sud-Est, région du Sud-Comoé). Ce projet, une première dans la localité, porte sur la construction d’une cantine scolaire qui sera alimentée par deux groupements de femmes, rapporte un communiqué de presse de SIFCA publié lundi. D’un coût total de plus de 13 millions FCFA, la réalisation de cette cantine, ouverte le 23 janvier, s’inscrit dans le cadre de la consolidation et du renforcement des relations entre l’unité agricole intégrée (UAI) d’Ehania et les communautés locales du Sanwi. M. Lambert Amon Tanoh, tout premier ministre de l’Education...

