Côte d’Ivoire/Une campagne digitale pour explorer le continent africain

La célèbre designer ivoirienne, Loza Maleombho, et le comédien français Dycosh à Abidjan (Ph. d'archive)

Abidjan, 06 mars (AIP)- Une plateforme de brand content, dénommée MyChicAfrica, a été conclue entre le leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle, AccorHotels, et la compagnie aérienne Air France en vue de faire découvrir le continent africain. Lancée à Abidjan en avril 2017, la campagne digitale, dont l’objectif est de faire découvrir une Afrique branchée et dynamique via ses destinations phares, a décidé de faire sa prochaine escale dans la capitale sénégalaise, Dakar, en vue de proposer aux influenceurs africains de devenir ambassadeurs de leur continent, tant au niveau local qu’international, pour montrer une Afrique audacieuse et trendy, selon un communiqué de presse parvenu mardi à l’AIP. Selon le principe précisé dans le communiqué, un influenceur...

