Côte d’Ivoire/ Une campagne de sensibilisation à la pratique du volontariat lancée à Alépé

Une campagne de sensibilisation à la pratique du volontariat lancée à Alépé

Alépé, 19 avr (AIP)- Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique, Sidi Touré, a procédé mercredi au lancement de la campagne de sensibilisation à la pratique du volontariat et du bénévolat, à Alépé. Il a expliqué que le bénévolat est un engagement consenti librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Le volontariat, quant à lui, est un engagement de quelques mois, à plein temps, pour une mission d’intérêt général et vise à développer l’esprit d’entraide et de solidarité chez les jeunes. C’est un acte citoyen. Pour Sidi Touré, au-delà des initiatives de création d’emploi pour les jeunes, son département développe un axe portant sur le...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.