Côte d’Ivoire/ Une broyeuse de manioc offerte aux femmes de Vitré 1 (commune de Grand-Bassam)

Grand-Bassam, 1er fév (AIP) – Le Village de la technologie de l’information et de la biotechnologie (VITIB), en collaboration avec la mairie de Grand-Bassam, a offert une broyeuse de manioc aux femmes de Vitré 1, un village de la commune, dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement de la zone franche. Cette broyeuse dont la capacité est estimée à deux tonnes/heure et d’une valeur de 2,5 millions de francs CFA, a été remise, mardi. Ce don en faveur des villages impactés par lesdits travaux, fait suite à plusieurs autres ouvrages socioéconomiques déjà réalisés dans ce village notamment la construction de 3 classes et la clôture de l’école de ce village, le reprofilage de la voie vitré 1 et 2 etc. Selon le maire de Grand-Bassam, Georges Philippe...

