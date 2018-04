Côte d’Ivoire/ Une banque panafricaine lance son mobile banking (Communiqué)

La banque panafricaine innove avec son Mobile Banking

Abidjan, 26 avr (AIP)- La filiale ivoirienne du groupe panafricain United Bank for Africa (UBA) a lancé son mobile banking , une application mobile disponible sur les plateformes de téléchargement qui permet d’avoir accès aux services de la banque depuis son mobile. Selon le communiqué transmis mercredi à l’AIP, cette application donne la possibilité d’avoir accès à son compte bancaire et faire des transactions en temps réel sans avoir nécessairement besoin de se déplacer en agence. La filiale ivoirienne, dirigé par la directrice générale, Sarata Koné, veut à travers cette innovation apporter sa pierre à l’édifice de l’inclusion financière et favoriser sa démocratisation. Le mobile banking a pour avantage de favoriser une autonomisation de la clientèle et de...

