Côte d’Ivoire/ Une association s’engage à contribuer au développement de Dabou

Des membres de l'association Agir pour Dabou.

Dabou, 07 mai (AIP)-L’association « Agir pour Dabou », un mouvement apolitique, s’engage à contribuer au développement et à l’épanouissement des populations de Dabou. A l’occasion de son investiture, dimanche, le tout premier président de cette association, Tahirou Doumbia, a décliné les grands chantiers de son programme d’activités. Il s’agit du soutien et l’octroi de fonds aux femmes à des taux de remboursement nuls pour mener des activités génératrices de revenus. La création d’emplois et le financement de projets pour l’insertion des jeunes afin de les dissuader de tenter l’expérience de l’immigration clandestine. Mais également, l’organisation de sessions de formation à l’entrepreneuriat, à la gestion de projets, à l’alphabétisation et...

