Côte d’Ivoire/ Une association assainit des services publics de Bouna

La mairie de Bouna assainie par des jeunes élèves et étudiants dynamiques du Bounkani

Bouna, 23 avr (AIP)- L’association des jeunes élèves et étudiants dynamiques du Bounkani (Ajeedb) a contribué ces derniers mois, à l’assainissement de plusieurs structures administratives publiques de la ville de Bouna. Ces jeunes munis pour certains de brouettes, pelles et râteaux et pour d’autres de balais et produits détergents, ont pris assaut cours et bâtiments administratifs pour leur donner un éclat de propreté. Ainsi, de la préfecture à la mairie de Bouna, ce sont une dizaine de services qui ont bénéficié de la visite de ces jeunes pour qui, la question de la santé et de l’environnement sont des éléments fondamentaux à privilégier. Selon le secrétaire général de l’Ajeedb, Dan Jonathan, l’association, outre le volet environnemental,...

