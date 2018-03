Côte d’Ivoire / Une ambulance offerte au centre de santé de Yaobou

Le Conseil du café cacao fait don d'une ambulance au centre de santé de Yaobou.

Sikensi, 06 mars (AIP) – Le Conseil du café cacao a offert une ambulance médicalisée au centre de santé de Yaobou, village de la Sous-préfecture de Gomon (département de Sikensi). Selon le délégué régional Abidjan-Sud du Conseil, Kouadio Kouamé, ce don d’une valeur de 35 millions de francs CFA répond à la sollicitation d’un fils du village et ancien correspondant régional de l’AIP, Kadja Brasin. Il a, d’ailleurs, précisé que le Conseil mène des actions sociales pour assurer un mieux-être à ses producteurs. Notamment, le décaissement avec l’appui de partenaires de 2012 à 2017 de plus de 40,3 milliards de francs CFA dans la réalisation de projets d’entretien routier, de construction d’infrastructures sanitaires et scolaires et d’équipement...

