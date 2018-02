Côte d’Ivoire / Unanime reconnaissance du mérite du ministre Jean Claude Brou par le public et le privé

Le prochain président de la Commission de la CEDEA, Jean Claude Brou a fait ses adieux à la CTC dont il était Vice-président, le 2 février 2018 à l'Hôtel Ivoire (Photo d"'archive)

Abidjan, 08 fév (AIP) – Promu à la présidence de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), le ministre ivoirien de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, a recueilli, mercredi, à Abidjan, les plus vives et chaleureuses félicitations des secteurs public et privé à la faveur d’une double cérémonie d’échanges de vœux de nouvel an et d’hommage à sa haute contribution à l’entretien du dialogue au sein de la plateforme du Comité de concertation Etat-secteur privé. Sa disponibilité et son sens élevé du concours du privé au développement de la Côte d’Ivoire lui ont fait entreprendre des réformes qui ont fortement contribué à la relance de l’économie nationale, lui a témoigné le président de la...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.