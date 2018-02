Côte d’Ivoire/ Un vigile détenteur d’un pistolet condamné à six mois de prison à Séguéla

La section de tribunal de Séguéla

Séguéla, 22 fév (AIP)- Fofana Seydou, vigile dans un garage à Abidjan, a écopé mercredi, de six mois de privation de liberté et de 100 000 francs CFA d’amende pour détention illégale d’une arme à feu de la cinquième catégorie. Le vigile qui était venu aux obsèques de sa mère à Fadiadougou, dans le département de Kani, a été appréhendé le 15 février dans cette localité par les gendarmes, au cours d’un contrôle de routine. « Je prends pour me protéger », a confié le prévenu qui, tout au long de la procédure engagée contre lui, a constamment reconnu les faits mis à sa charge, ajoutant avoir fabriqué lui-même l’arme, objet du délit. Le tribunal, après avoir statué publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a également condamné le prévenu...

