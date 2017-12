Côte d’Ivoire / Un tournoi inter cantons de football bientôt lancé à Gagnoa

Anassé N'Cho Marcellin (debout) a annoncé l'organisation du tournoi pour mars-avril (Photo Aip Gagnoa 27/12/2017)

Gagnoa, 27 déc (AIP) – Un tournoi inter cantons de football en vue d’apporter des solutions à la rupture de la cohésion sociale, sera bientôt organisé dans le département de Gagnoa, a annoncé mardi à la presse, le directeur régional des Sports et des Loisirs du Goh, Anassé N’Cho Marcellin. Ce tournoi mettra en compétition les 16 cantons du département de Gagnoa, reparti en quatre poules de quatre équipes. L’objectif de ce tournoi est de consolider la cohésion sociale et le vivre-ensemble, de créer une communion parfaite entre les différents cantons de cette région à travers leur population ainsi que de fédérer toutes les forces vives de la région autour des différents axes de l’entente et de la fraternité. « Après la crise postélectorale, pas mal de...

