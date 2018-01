Côte d’Ivoire / Un tournoi de football à Bouaflé pour rapprocher les enseignants

Lancement de la 5ème édition du tournoi inter-inspections à Bouaflé

Bouaflé, 27 jan (AIP) – La cinquième édition du tournoi de football inter-inspections de la direction régionale de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (DREN-FP) de Bouaflé doté du trophée du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Koffi Diby a débuté, vendredi au stade municipal. Selon l’inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire Bouaflé 2 (IEP Bouaflé2), Mme Yro Lydie ce tournoi vise à rapprocher les enseignants, à animer la ville de Bouaflé et à maintenir les enseignants dans la région. Huit équipes composées d’enseignants issus des huit inspections de la DREN-FP de Bouaflé participent à ce tournoi qui prend fin en mai. Le président du Conseil régional de la Marahoué, Abi Koffi Richmond,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.