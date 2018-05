Côte d’Ivoire/ Un tournoi de détection de jeunes footballeurs talentueux en cours à Madinani

Madinani, 04 mai (AIP) – La direction des Sports et des Loisirs du département de Madinani (Nord, Région du Kabadougou) a entamé, depuis quelques jours, un tournoi de football destiné à détecter des footballeurs talentueux de moins de 18 ans. Cette compétition placée sous le parrainage de l’entrepreneur Fofana siaka, fils du département était dimanche, à sa deuxième journée des phases éliminatoires au stade municipal de la commune de Madinani. Il prendra fin le 13 mai par la finale. Cette initiative, a précisé le directeur départemental des sports et loisirs, Maxime Dibognon, vise à détecter et à recruter les jeunes footballeurs les plus talentueux du district de Denguélé. Les meilleurs, qui seront sélectionnés, embrasseront une carrière de footballeur, grâce...

