Côte d’Ivoire/ Un sous quartier de Dimbokro menacé par une grande crevasse

Une passerelle enjambant la crevasse

Dimbokro, 06 mai (AIP) – Une grande et profonde crevasse située à Boribana, dans un sous quartier de Dimbokro, constitue une menace pour les habitants surtout en période pluvieuse a constaté l’AIP samedi à Dimbokro. Ce trou profond de plus de trois mètres et long de plus d’un demi-kilomètre est devenu un danger pour les riverains. Par faute de moyen, ceux-ci l’ont transformé en un dépotoir qui a permis à de grands arbres d’y pousser. La grande crevasse qui traverse Boribana a obligé les habitants du sous quartier à construire des ponts de fortune pour relier les deux rives. « Au départ, c’était une rigole qui a commencé à partir du carrefour Bah Oumar mais elle s’est agrandie au fil des ans avec l’érosion pluviale, devenant aujourd’hui...

