Côte d’Ivoire/ Un sixième décès suite à l’intoxication alimentaire de Nandalla (Séguéla)

Séguéla, 15 avr (AIP) – Sawadogo Adama, l’une des deux personnes qui avaient pu être sauvées suite à l’intoxication alimentaire survenue mardi dans une famille de paysans à Nandalla, village de la sous-préfecture de Dualla, est décédé vendredi en soirée, a appris l’AIP de sources hospitalières, samedi, portant le bilan de ce drame à six morts. Agé de 25 ans, Sawadogo Adama avait été évacuée au CHR de Séguéla après avoir consommé de la semoule de maïs communément appelée ‘’kabato’’. Pour le médecin du CSU de Dualla, Dr Koutouan Didier, qui a reçu les victimes en premier lieu, la cause de ces décès est la consommation d’organes phosphoriques plus connus sous l’appellation d’herbicide. Seul Sawadodgo Louis, deux ans, a pour l’heure survécu...

