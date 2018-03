Côte d’Ivoire/ Un salon de l’immobilier bientôt à Abidjan

Une vue de la conférence de presse de lancement du salon de l'immobilier

Abidjan, 05 mars (AIP)-Un salon de l’immobilier se tiendra bientôt à Abidjan, a annoncé la directrice associée de Mind’ici, une maison de communication,Lath Cynthia, lors d’une conférence de presse à Ivoire golf club. Selon Lath Cynthia, l’évènement qui aura lieu les 24 et 25 mars à Ivoire Golf Club à Abidjan Cocody compte recevoir une centaine d’exposants et 20 000 visiteurs durant ces deux jours. Pour réussir ce challenge, La directrice de Mind’ici bénéficie du soutien des spécialistes de l’immobilier que sont les architectes d’intérieurs, les notaires, les agences immobilières, les promoteurs de l’immobilier et les écoles de formations, entre autres. Toutes ces organisations ont apporté , vendredi, à la conférence de presse, par la voix de leurs...

