Côte d’Ivoire / Un riche commerçant assassiné à Gohitafla (Zuénoula) lors d’un braquage

Zuénoula, 29 déc (AIP) – Le grand et riche commerçant de la ville de Gohitafla (Centre-Ouest, région de la Marahoué) Tra Bi Tra Alexis, 50 ans, a été assassiné jeudi, lors d’un braquage dans sons magasin. Selon le neveu du défunt, Irié Bi Youan Philippe, joint au téléphone, c’est aux environs de 18heures que trois individus armés sur une moto de type « Sanya » ont fait irruption dans ce commerce situé au marché de la ville. Une fois sur les lieux, ils ont fait sortir les travailleurs et neutralisé le propriétaire qui était avec son neveu de deux ans et l’on poignardé aux bras et aux pieds. Après avoir fait main basse sur la recette du jour les braqueurs qui opéraient à visage découvert ont décidé de mettre fin à la...

