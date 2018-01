Côte d’Ivoire/ Un rapport propose d’accélérer la réalisation de l’Agenda de Développement de l’Afrique

Abidjan, 26 jan (AIP) – Le rapport annuel publié par l’Agence du NEPAD présente la contribution de l’Agence à l’Agenda 2063, la vision de long terme de l’Union africaine et le cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent. Les résultats de la contribution de l’Agence du NEPAD à l’Agenda 2063 pour l’année 2017 sont présentés aux niveaux continental, régional et national. À cette fin, le rapport 2017, publié, jeudi, offre un aperçu des domaines d’impact stratégique de l’agence transformée, à savoir la création de richesse, la prospérité partagée, les capacités de transformation et l’environnement durable. Au niveau continental, les résultats de l’Agence pour l’année 2017 dans les domaines des...

