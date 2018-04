Côte d’Ivoire/ Un protocole d’accord pour mettre fin aux grèves à la mine d’or de Tongon

L’honorable Ali Kader (micro en main), facilitateur des négociations, s’adresse aux travailleurs, en présence des dirigeants des deux entreprises et des responsables syndicaux

M’bengué, 13 avr (AIP) – Les représentants des syndicats de travailleurs et les dirigeants des sociétés Tongon SA et Tongonaise des mines (Tomi) exploitant la mine d’or de Tongon, près de M’bengué, ont signé un protocole d’accord censé mettre fin à aux arrêts de travail à répétition dont le dernier court depuis le 18 février. Ce protocole d’accord a été signé par les plus hauts dirigeants des deux sociétés, ainsi que par les cinq syndicats et collectif de travailleurs, jeudi à M’bengué. Il prévoit notamment la reprise immédiate du travail et la mise en place d’un comité de négociation dans chacune des deux sociétés. Ces comités seront installés le samedi 21 avril avec mission d’entreprendre des discussions et de proposer, dans les deux prochains...

